İpekyolu'nda çıkmaz yol trafiğe açıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, araç ve yaya trafiğini sağlıklı bir ulaşım ağına kavuşturmak amacıyla ilçe merkezinde başlattığı yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Yeni yol açma, dolgu ve stabilize çalışmalarını aralıksız sürdüren İpekyolu Belediyesi, Ali Paşa Mahallesi Koçibey Caddesi üzerinde bulunan Güneri Çıkmaz Sokakta yeni yol açma çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşın talebi üzerine Güneri Çıkmaz Sokakta yeni yol açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 50 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yeni yolda stabilize ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Daha sonra asfalt sezonu ile birlikte asfaltlanacak olan yol, şehir içi ulaşımında da trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

Fen İşleri Müdürü Sait Uçar, ilçede altyapı sorunlarını tek tek çözerek şehir trafiğini rahatlatacak adımlar attıklarını belirterek, “Bu amaçla Ali Paşa Mahallesi'nde alternatif olarak gördüğümüz Bahçeli 1. Sokak ile Meşeli 2. Sokağı birbirine bağlayan yolu imar planına uygun bir şekilde ulaşıma açtık. Trafiği rahatlatmak adına kalıcı çözümler üretmek gerektiğine inanarak, alternatif yollar üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda diğer caddelerimize de alternatif yollar açmayı veya mevcut yollarımızda altyapı ve genişletme çalışmaları yaparak, şehir trafiğinin daha konforlu hale getirilmesini planlıyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a yeni yol açma çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti.