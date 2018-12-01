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İpekyolu'nda çöp kovası ve bank dağıtım hamlesi

Van merkez İpekyolu Belediyesi daha temiz ve yaşam standartlarına uygun bir çevre oluşturma hedefi için yeni banklar ve çöp kovalarını vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı.


İpekyolu Belediyesi, 2017 yılından itibaren temizlik altyapısını büyük ölçüde yenileyen temiz, sağlıklı ve konforlu bir yaşam için yaptığı çalışmalarını tüm imkanlarını seferber ederek hızlandırdı. Bu doğrultuda ilçe sınırları içerisinde bulunan site ve apartmanlara çöp kovası ve bank dağıtımı yapılıyor. Uygulama kapsamında 500 yeni çöp kovası ve 200 bankın dağıtımı hedefleniyor.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “İçinde yaşadığımız doğaya karşı duyarlılığını sürdürerek çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip, gereken malzeme ve teçhizat desteğini tüm imkanları doğrultusunda sağlamaya devam edecektir” denildi.

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