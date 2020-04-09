İpekyolu'nda denetimler aralıksız devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi umuma açık işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle birlikte yürüttüğü denetim ve bilgilendirme çalışmalarında, ilçede faaliyet gösteren unlu mamul satış ve üretim noktaları başta olmak üzere market, kasap ve manav gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı umuma açık işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimlerde ekipler, işletmeleri özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanmaları hususunda bilgilendirilerek uyarılarda bulundu.

Ayrıca işletmelere açıkta ürün satışı yapmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, hasta personelin kesinlikle çalıştırılmaması, çalışanlar ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, kullanılan malzemelerin hijyeninin sağlanması, işletme içerisinin düzenli olarak havalandırılması ve temizlenmesi hususunda uyarılarda bulunularak, gıda işletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 altın kuralın yazılı olduğu bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler; vatandaşların sağlığı ve virüsün yayılımını engelleyerek daha sağlıklı ve hijyenik bir İpekyolu için denetimlere devam edeceklerini bildirdi.