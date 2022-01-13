İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet veren marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toptan ve perakende satış yapan firmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlere; İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu ve Zabıta Müdürü Tamer Seymen de katıldı. Denetimde ilçe sınırlarında hizmet veren işletmelerde sebze-meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelendi. Denetimlerde, ürünün etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı davranan iş yerlerine tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla denetimlere devam edeceklerini ve ilçe sınırlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerin denetimlerden geçeceği belirtti.