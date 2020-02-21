İpekyolu'nda gıda denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ortak gıda denetim ve kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren gıda kontrol ve denetim ekibi, halkın daha sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi yapabilmesi için ilçe sınırlarında imalathane ve işletmelerde; hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, bu ürünlerin içerdikleri katkı maddeleri, yine bu ürünlerin tağşiş olup olmadıkları yönünde denetim yaptı. Ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere tutanak tutarak, eksikliklerin giderilmesi için süre verdi. Ayrıca suni fiyat artışları, ruhsat ve hijyen konularında da işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu denetimlerin periyodik olarak süreceği vurgulanıp, vatandaşların eksikliğini gördükleri işletmelerle ilgili belediyeye şikayette bulunmaları durumunda titizlikle değerlendirileceği belirtildi.