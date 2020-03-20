İpekyolu'nda gıda denetimleri yoğunluk kazandı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ve Denetim Birimi; gıdaların hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda gıda ve ziraat mühendislerinden oluşan ekipler, İpekyolu sınırları içerisinde faaliyet yürüten fırın ve marketler başta olmak üzere pastane ve diğer gıda imalathanelerinde fiziki, hijyenik ve teknik kriterleri göz önünde bulundurarak denetimlerde bulundu. Ekipler, yapmış oldukları denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve işletme sahiplerini gıda ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirdiklerini ifade ederek, denetimlerin halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından yoğun bir şekilde devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmecilere gerekli yasal yaptırımların uygulanacağını bildirdi.