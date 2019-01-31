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İpekyolu'nda “Güvenli Okul” projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ülke genelinde uygulanması talimatlarıyla Van Valiliği koordinasyonunda İpekyolu Belediyesi tarafından “Güvenli Okul” projesi başlatıldı.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında ilk aşamada Fevzi Geyik, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu, Fevzi Çakmak, Vali Ali Cevdet Bey ve Şehit Koray Akoğuz ilk ve ortaokullarına güvenlik kamera sistemi takıldığı belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından da eş zamanlı olarak takip edilebilen sistem, olası herhangi bir asayiş ve güvenlik ihlali durumunda acil müdahale imkânı sağlıyor. Proje hem çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması, zararlı ve kötü alışkanlıklardan korunması, hem de velilerimizin endişelerinin giderilmesinde büyük rol oynuyor” denildi.

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