İpekyolu'nda “İpekfest” coşkusu

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, “İpekfest Gençlik Festivali Konserleri” çerçevesinde Kent Meydanı'nda açık hava konserlerinin ilkini gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi, “İpekfest Gençlik Festivali Konserleri” çerçevesinde Kent Meydanı'nda açık hava konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde doyasıya eğlenen vatandaşlar, şarkılara alkış tutup halay çekerek eşlik etti. İpekyolu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür ve sanat etkinlikleri aralıksız devam ediyor. İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen “İpekfest Gençlik Festivali Konserleri”nin ilki Kent Meydanında gerçekleşti. Saat 20.00'de başlayan konser yaklaşık 2 saat sürdü. Sahneye çıkan Elif Abalı ve Ferhat Tok, birbirinden güzel şarkıları seslendirirken coşkulu kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzikseverlerin bol bol halay çekip doyasıya eğlendiği konser, renkli görüntülere sahne oldu.

İpekfest konserleri ile alakalı bir açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Her zaman gençlerin ve gençliğin yanında olduklarını vurgulayarak şöyle dedi. “Zorlu bir pandemi sürecinin ardından sosyal ve kültürel faaliyetlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gün İpekfest çerçevesinde konserlerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. 28 Mayıs'ta gençlerin beğeni ile dinledikleri Mehmet Erdem ve 29 Mayıs'ta Bilal Sonses yine bu meydanda saat 20.00 de sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu etkinlikte görmekten memnuniyet duyarız. Hepinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Coşku dolu bir atmosferde gerçekleştirilen konserin son bölümünde vatandaşlara hareketli parçalar eşliğinde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'la halay çeken vatandaşlar konser nedeniyle kendisine teşekkür etti.