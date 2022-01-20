İpekyolu'nda kadınlara yönelik sağlık semineri

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle kadınlara yönelik “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri” konulu seminer verildi.

Prof. Dr. Ali Kolusarı tarafından verilen seminer Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlendi. Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen seminerde Prof. Dr. Ali Kolusarı, rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda meme kanseri ve kalın bağırsak kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen, ülkemizde ise onuncu sırada yer alan bir kanser türü olduğunu belirterek, “Rahim ağzı kanseri nedeni tamamen aydınlatılmış ve önlenebilen tek kanserdir. HPV enfeksiyonlarının çoğunluğu belirtilere veya hastalığa neden olmaz ve kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte belirli HPV tipleri ile devam eden enfeksiyon, kanser öncesi lezyonlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu lezyonlar rahim ağzı kanserine ilerleyebilir, ancak bu ilerleme genellikle uzun yıllar almaktadır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya gelindiğinde ortaya çıkma eğilimindedir. Rahim ağzı kanserinde tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahim ağzı kanserinin bütün ülkelerde ülke çapında taranmasını önermektedir. Özellikle 30-65 yaş grubundaki her kadının mutlaka 5 yılda bir HPV testi ile taranmasını önermekteyiz” diye konuştu.

Soru-cevap şeklinde devam eden seminerde tüm katılımcıların soruları tek tek cevaplanarak bilgilendirildi. Katılımcılar da bu tarz seminerlere katılma fırsatını kendilerine sundukları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerini bildirdi.

Seminerin sonunda belediye personelleri tarafından Prof. Dr. Ali Kolusarı'ya sertifika verilerek katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Seminer, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.