İpekyolu'nda kadınların mezuniyet coşkusu devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bostaniçi Tolum Merkezi'nde verilen okuma yazma kursundan 22 kadın daha mezun oldu. Yaşları 30 ile 40 arasında değişen kadınlar, İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile cübbe giyip, kep taktı. Mezun olmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dr. Semra Gümüş, daha önce kasım ayında ilk mezunlarını verdiklerini ifade ederek, bunun ikinci mezuniyet töreni olduğunu söyledi. Konuşmalarında mezun olan kadınlara seslenen Gümüş, “Bugün her biriniz okuma-yazma ve dikiş nakış kurslarımızdan mezun oldunuz. Belki buraya başladığınızda bu kadar zevkli ya da bu kadar başarılı bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünmüyordunuz ama şu an gözlerinizden görebiliyorum ki hepiniz gayet güzel bir süreçten geçip, bu kursları başarıyla bitirdiniz. Biliyorsunuz ki günümüzde okuma-yazma bilmeden hiçbir işlem yapamıyoruz. Hayatımızı devam ettiremiyoruz. O yüzden çevrenizde akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan, varsa okuma yazma bilmeyenleri bu kurslara yönlendirebilirsiniz. Ben hepinizi tekrardan tebrik ediyorum” dedi.

Kursiyerler ise burayı çok sevdiklerini, memnun kaldıklarını bildirerek hocalara, eğitmenlere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dikiş-nakış kursu öğrencileri tarafından hazırlanan kıyafetler, düzenlenen defile ile halkın beğenisine sunuldu. Program, mezuniyet belgelerinin dağıtılması ile sona erdi.