İhlas Haber Ajansı

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İpekyolu'nda kantin denetimleri devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.


Ekipler, kantinlerde gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri ve ürünlerde tağşiş olup olmadıkları yönünde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmeleri için denetimlerini sürdüren ekipler, okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yaparak kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.


İpekyolu Belediyesi yetkilileri; halkın huzur, esenlik ve sağlığı için gıda denetim ve kontrollerini aksatmadan sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

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