İpekyolu'nda ‘Kitap Okuma Yarışması'nda finale doğru

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve seçkin eserlere ilgiyi artırmak için düzenlediği ‘Kitap Okuma Yarışması'nda sona gelindi.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik "Okuyan insan en güçlü insandır" sloganı ile hayat geçirdiği kitap okuma yarışması için katılım 25 Haziran 2020 Perşembe günü sona ermişti. Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma, www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden 17 Temmuz 2020 Cuma günü 20.00 - 21.00 saatleri arasında online olarak yapılacak. Cevap anahtarı da www.ipekyolu.bel.tr web sitesi üzerinden 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanacak.

Yarışmacılar, İpekyolu Belediyesi tarafından belirlenen edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mustafa Kutlu “Ya Tahammül Ya Sefer”, Kemal Tahir “Esir Şehrin İnsanları”, Refik Halid Karay “Memleket Hikayeleri”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Yaban” ve Edmondo De Amicis “Çocuk Kalbi” isimli 5 kitabını kendileri temin etmek suretiyle okuyacaklar. Yarışmada dereceye girenleri ise ödüller bekliyor. Birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinesi, dördüncüye ise bisiklet verilecek.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya müracaat edip de SMS ve link almakta sorun yaşayan yarışmacıların 444 7 160 telefon numarasından ilgili birimle iletişime geçmeleri istenildi.