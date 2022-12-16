İpekyolu'nda kitap tahlil programı devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültür ve sosyal etkinlikleri bünyesinde başlattığı kitap tahlil programlarını sürdürüyor.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “okumak nefes almaktır” sloganıyla başlatılan kitap tahlil programı devam ediyor.

Belirli periyotlarla kitap tahlil programını gerçekleştiren ekipler, bu kez Şah&Sultan adlı kitabın tahlilini gerçekleştirdi.

Kitap tahlili programında ‘Şah&Sultan' kitabının tahlilini sohbet havasında yapan katılımcılar, bu program vesilesi ile kendilerini ifade ederek toplulukta anlatım yapıp, özgüvenlerini kazanma imkânı buldular.

Yazar İskender Pala'nın okuyucuların kendilerini savaş ve aşkın karmaşasında bulduklarını, Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'i tarihi olaylar içinde nasıl canlandırdığını ele alan katılımcılar, bu tarz etkinlikler için teşekkürlerini bildirerek devamının olması yönünde talepte bulundular.

Çeşitli ikramların da ücretsiz olarak sunulduğu kitap tahlil programında tüm katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin Şah&Sultan kitabı hediye edildi.

Kitap tahlili programına İpekyolu Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenler, öğrenciler, kitabı daha önce okuyanlar ya da okumadan önce fikir sahibi olmak isteyen gönüllüler katıldı.