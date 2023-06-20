İpekyolu'nda kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde hayvanlara eziyet vermeden kurbanlarını kesmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde kurban satış yeri, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarı, kesim yerlerinin ise belediye mezbahanesi, Özsüerler Mezbahanesi ve şehir merkezindeki tüm oto yıkamalar olarak belirlendi. Belirlenen hayvan satış ve kesim yerleri dışında yapılacak olan satış ve kesim ile ilgili gerekli tedbirler alındı, alınan kararlara uymayarak satış ve kesim yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddeleri gereğince para cezası verilecek. Halk sağlığı açısından belirtilen yerler dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyecek” denildi.