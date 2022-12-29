İpekyolu'nda ‘Liseler Arası Masa Tenisi Turnuvası' başlıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, sporun her dalına katkı sunacak çalışmalarla adından söz ettirirken, yeni bir çalışmaya daha imza atarak ilçe sınırlarındaki liseler arası masa tenisi turnuvası düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği turnuvanın kayıtlarının 30 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 10 Ocak 2023 tarihi mesai bitiminde sona ereceği belirtilerek, “Turnuvaya sadece lisede aktif öğrenim gören öğrenciler başvurabilir ve aynı okulda eğitim gören öğrenciler müsabaka fikstüründe rakip olabilecek. Turnuva kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 ayrı kategoride oynanacak, müsabakalardaki top ve raketler İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanacak. Müsabaka maçları İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün belirleyeceği başhakem ve maç hakemleri tarafından yönetilecek. Müsabakalarda federasyonun oyun kuralları ve cezaları uygulanacak, sporcular sadece öğrenim gördüğü okullar adına yarışabilecek. Oyuncu listeleri okul müdürünün imzasıyla İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne elden teslim edilecek, oyuncularla iletişim başvuruda belirtilen antrenör vasıtasıyla sağlanacak.

Turnuvada kız ve erkek kategorisinde ayrı ayrı olmak üzere birincilere eşofman takımı ve kupa, ikincilere spor ayakkabısı ve kupa, üçüncülere ise antrenman tişörtü ve kupa hediye edilecek” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise geleceğin teminatı olan genç bireylerin sportif faaliyetlerde aktif olarak yer almaları için belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “İpekyolu Belediyesi olarak gençlerimizin sporla bütünleşmesi ve sporu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda çok keyifli geçeceğini düşündüğümüz masa tenisi turnuvası düzenledik. İlerleyen günlerde de sporun her dalında çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Ben emeği geçen ve katılım sağlayacak herkesi şimdiden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.