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İpekyolu'nda ‘Liseler Arası Ses Yarışması' başladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Liseler Arası Ses Yarışması’ bugün büyük bir ilgiyle başladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Liseler Arası Ses Yarışması' bugün büyük bir ilgiyle başladı.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ses yarışması, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisinde başladı. 3 gün boyunca devam edecek olan yarışmada adaylar birinci gelebilmek için performanslarını sergiledi. Müzik severlerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışmayla ilgili İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye olarak kültür ve sanatın önemini vurgulamaya ve İpekyolu halkına kaliteli etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Eğer siz de güzel performanslar izlemek ve müzik şöleninin tadını çıkarmak istiyorsanız yarışmamıza katılabilirsiniz. Sizlere sanat dolu günler yaşamaya davet ediyoruz” denildi.

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