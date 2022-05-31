İpekyolu'nda ‘Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığından ‘Mahalle Muhtarlarıyla Koordinasyon Toplantısı' yapıldı.

Belediyenin konferans salonunda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, muhtarlar mahalleleri ile ilgili talep, öneri, istek ve şikayetleri dile getirirken, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirildi.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla koordinasyon toplantıları yaptıklarını belirten Başkan Vekili Aydın, bu toplantılarla daha hızlı çözüm üretebildiklerini ve muhtarların mahallelerindeki gözleri, kulakları olduklarını belirtti.

Toplantıya VASKİ, VEDAŞ, AKSA, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.