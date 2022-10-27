İpekyolu'nda ‘Meme Kanseri Farkındalık Semineri' düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” dolayısıyla seminer düzenlendi.

Van TSO konferans salonunda belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde; Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Yılmaz, Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Çakıroğlu, Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kurhan, Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nursen Toprak, Uzman Diyetisyen Rozelin Ayaz Süslü bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Meme kanserinin ve bu konudaki farkındalığın tedavi başarısındaki önemine vurgu yapıldığı seminerde, ayrıca ‘meme kanseri nedir, erken teşhisin önemi, tarama yöntemleri, onkolojik tedaviler, psikolojik destek, beslenme ve meme kanserinde neler yaşadım' gibi konular ele alındı.

Yoğun katılımın sağlandığı farkındalık seminerinde tüm katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin pembe kurdele takıldı.