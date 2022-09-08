İpekyolu'nda muhtarlarla koordinasyon toplantıları devam ediyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın muhtarlarla koordinasyon toplantıları devam ediyor.

Belediyenin toplantı salonunda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya 10 merkez mahalle muhtarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Muhtarlar mahalleleri ile ilgili talep, öneri, istek ve şikayetleri dile getirirken Kaymakam Aydın ise gelen talep ve isteklerin çözümü noktasında yetkililere talimat verdi.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla koordinasyon toplantıları yaptıklarını belirten Başkan Vekili Aydın, bu toplantılar ile daha hızlı çözüm üretebildiklerini söyledi. Muhtarların vatandaşlarla aralarındaki en önemli müessese olduğunu belirten İhsan Emre Aydın, mahalle muhtarlarıyla koordinasyon toplantılarının ilerleyen günlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.