İpekyolu'nda ‘Öğretmenler Arası Ses Yarışması'nın finali yapıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yürütülen projelerinden biri olan ‘Öğretmenler Arası Ses Yarışması'nın finali coşkulu bir törenle yapıldı.

Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen ses yarışmasının final törenine Van İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ve daha önce ön elemesi yapılan yarışmanın finalinde 9 finalist yarıştı.

Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gecede jüri üyeliğine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik eğitmenleri oturdu. Kendilerine özgü seslendirmelerle jüri üyelerini zorlayan yarışmacılardan birinciliği Meriç Tümen isimli eğitmen seslendirdiği ‘baba bugün dağlar yeşile boyandı/eşref' adlı eserle kazandı. İkinciliği Elif Abalı ve üçüncülüğü ise İdil Erez aldı.

Birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altının verildiği yarışmada ödüllerini ilçe kurum amirlerinden alan yarışmacılar, böylesine bir etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerini bildirdi.