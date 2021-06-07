İpekyolu'nda prestijin yeni adı Demirciler Sokak olacak

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ‘Prestij Projeleri' içerisinde yer alan Demirciler Sokağı yenileyerek vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.

‘Marka bir İpekyolu inşa ediyoruz' projeleri çerçevesinde yenilenecek olan sokağın çalışmalarına, kısa bir süre içerisinde başlanarak bitirilmesi planlanıyor. Ana cadde ve sokakları prestij caddelere dönüştürme programı yapan İpekyolu Belediyesi, ilçeyi yenileme kararlılığını sürdürüyor. Şerefiye Mahallesi'nde yer alan Demirciler Sokağın yenilenmesiyle söz konusu sokak, şehir estetiğine yakışır, modern bir görünüme kavuşturulacak. Kentteki sokak ve caddelerin yeniden düzenlenmesi çalışmaları ile kent estetiğine yakışır, altyapısı yenilenmiş yaya yürüyüşlerine uygun marka bir cadde olacağını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Çalışmalarımızla İpekyolu ilçemizi marka bir ilçeye dönüştüreceğiz. Vanlı hemşehrilerimize hizmet atağını başlatırken, büyükşehire yakışır, modern caddeler üzerinde proje çizimlerimizi gerçekleştirdik. Esnafımızın çalışmalarımız sırasında rahatsız olabileceklerinden yola çıkarak, bizleri bağışlamalarını diliyoruz. Emin olsunlar ki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra caddemiz çok estetik ve şık bir görünüme kavuşacak. Cadde ve sokaklarımızın yenilenmesi çalışmalarımız en çok esnaf arkadaşlarımızın işlerinin artmasına neden olacak. Caddemizi inşallah kısa süre içerisinde tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Demirciler Sokakta; drenaj, elektrik, su ve kanalizasyon gibi tüm altyapı çalışmaları sonrası dekoratif aydınlatmalar, kaldırım ve zemin yenileme, ihtiyaca göre mimari fonksiyonlar, yaya kaldırımları, peyzaj uygulaması, cephe ve tek tip tabela gibi pek çok yeniliğin yer alması hedefleniyor.