İpekyolu'nda Ramazan hazırlıkları başladı

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe sınırlarında bulunan camilerin temizlik ve bakımına başladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ilçe genelindeki camilerin temizliğini yapmak için Ramazan boyunca camilerin bakım ve temizliğini yapacak. Her gün ilçe sınırlarındaki camilere giden ekipler; halıları, mihrabı, kürsüyü, minberi, pencereleri, kapıları ve ayakkabılıkları baştan aşağı temizleyerek camileri ibadete hazır hale getirecek. Sosyal belediyecilik alanında bir çok faaliyet yürüten İpekyolu Belediyesi camilerin temizliği ile genel bakım çalışmalarını periyodik olarak tekrarlayacak. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için cami temizleme ekipleri Ramazan ayı boyunca ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.