İpekyolu'nda sokak hayvanları için anlamlı etkinlik

Van'ın İpekyolu Belediyesi, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi öncülünde düzenlenen etkinlikte; Feqiye Teyran Derneği Hayvan Hakları Komisyonu ve Ahbap Derneğinden gelen toplam 60 hayvan severle ortak bir çalışma yapılarak, İpekyolu sınırları içerisinde bulunan park ve belirli güzergâhlara bırakılan hayvan besleme alanlarına mama, yiyecek ve içme suyu bırakıldı. Bu kapsamda kuşları da unutmayan belediye ekipleri, geri dönüşüm kapsamında toplanan bayat ekmek ve atık yemekleri kuşların yoğunlukla toplandıkları yerlere bıraktı.

İpekyolu Belediyesi, bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.