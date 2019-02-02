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İpekyolu'nda sömestr şenliği

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr şenliği Devlet Tiyatrosu Salonu ve Berivan Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca yaklaşık 10 bin çocuğa unutulmaz anlar yaşattı.

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr şenliği Devlet Tiyatrosu Salonu ve Berivan Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca yaklaşık 10 bin çocuğa unutulmaz anlar yaşattı.


TRT Çocuk Kanalı'nın gözde yapımlardan olan ‘HAPŞUU' tiyatro gösterisi ve Yetenek Sizsiniz programının finalistlerinden Sihirbaz Burak Parlı, hem eğlendiren, hem bilgilendiren, hem de eğiten gösterileri ile adeta çocukların gönlünde taht kurarken, çocuklarımıza kek ikramı ve balon dağıtımı da yapıldı. Eğitim-öğretim döneminin yorgunluğunu neşeli bir programla atan çocukların yanı sıra, veliler de memnuniyetlerini belirterek İpekyolu Belediyesi'ne teşekkür ettiler. İpekyolu Belediyesi, gönül belediyeciliği anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eksiksiz ve en iyi şekilde eğitim almalarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerde de gereken her türlü desteği sağlayarak hizmetlerine devam edecektir.

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