İpekyolu'nda “Teknoloji Trendleri ve Dijital Yolculuk” semineri

Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Türkiye Bilişim Derneğinin işbirliğinde “Teknoloji Trendler ve Van'ın Dijital Yolculuğu” konulu bir seminer düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi konferans salonunda verilen 3 saatlik seminere; bilişim uzmanları, öğretmenler, akademisyenler, girişimciler, satış-pazarlama yöneticileri, IK uzmanları, kurumların orta ve üst düzey yöneticileri, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından 31. Dönem Türkiye Bilişim Derneği Başkanı ve 32. Dönem Onur Kurulu Üyesi ve Hacettepe Mezunları Derneği Başkanı İker Tabak, ‘Türkiye'nin dijital gündemi nedir ve sizin gündeminiz ne olmalıdır, istihdam ve girişimcilik fırsatları' konusunda Ankara'dan görüntülü canlı yayınla bağlanarak katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin bilişim alanında nitelikli eleman açığının çok fazla olduğunu belirten Tabak, “Van'da Bilişim Derneği Şubesinin kurulmasıyla Van'ın genç nüfus potansiyelinin, Türkiye'nin nitelikli bilişim eleman açığının kapanmasında önemli rol oynayacaktır. Van yakın coğrafyanın bilişim üssü olacak ve Van'ın bilişim alanındaki çalışmaları, Ankara kamu ve özel sektörleri ile ilişki kurmada köprü olacaktır” dedi.

Yine görüntülü canlı yayın bağlantısı ile İstanbul'dan Beyazperde.com Genel Müdürü ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Google Analytics Kitabı Yazarı M. Yalçın Parmaksız seminere bağlandı. Ticareti yeniden düşünmek ve internetten müşteri bulmak, google'ı işinizde etkin kullanmak ve kariyer fırsatları konularına değinen Parmaksız, ayrıca Van özelinde internet ile girişimcilik fikirleri, gençlerin dijital dünyada alacağı sertifikaların neler olduğunu, nasıl alacaklarını, sertifika aldıktan sonra Van'da ikamet ederken ulusal ve uluslararası alanda nasıl para kazanılabileceğini anlattı.

Seminerde son olarak konuşan Dijital Stratejist ve Geleceği Kodlayan 65 Vanlı Proje Koordinatörü Levent Karadağ ise, teknolojide yeni trendler, dünya çocukları geleceğe nasıl hazırlanıyor, Van'dan dünyaya örnek proje ‘Geleceği Kodlayan 65 Vanlı', Van özelinde bilişim ile girişimcilik ve istihdam politikaları ve Türkiye Bilişim Derneği Van Şubesi 2019 stratejileri gibi konuları ele alarak, katılımcıların sorularını cevapladı.

Levent Karadağ, Türkiye Bilişim Derneği Van Şubesinin Türkiye Bilişim Derneğinin ülke çapındaki 10 bin üyesine yeni üyeler katacağını, Van'ın bilişimle kalkınması için dikkatleri çekmek amacıyla İstanbul ve Ankara'dan teknoloji firmalarıyla ilişki kurulması ve Van'da bilişim ekosistemin geliştirilerek, işsizliğe önemli çözümler getirileceğini vurguladı.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri de, Türkiye'nin dijital dönüşümü yakalaması ve teknolojinin öncü ülkeleri düzeyine gelmesi yolundaki hizmet ve çalışmalarına bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.