İpekyolu'nda temizlik seferberliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri, ilçede kapsamlı temizlik seferberliği başlattı.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları ve Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses'in koordinasyonunda başlatılan temizlik çalışması, ilçe genelinde devam ediyor. 13 mahallede 150 personel ve onlarca iş makinesiyle başlatılan temizlik çalışmasında, cadde ve sokaklar süpürülerek yıkanıyor. Semt pazarları didik didik temizlenirken, çöp kovaları ve konteynerler de dezenfekte ediliyor.

Korona virüs kısıtlamasının fırsat bilindiği kapsamlı temizlik çalışması, tüm mahalle muhtarlarının bilgisi dâhilinde devam ediyor. İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Mahalle muhtarlarımızın bilgisi dâhilinde çalışmalarımız kent genelinde devam ediyor. Mahallelerini tanıyan bilen muhtarlarımızın da desteğini alarak, girilmedik tek bir nokta bırakmadan temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında vatandaşların ne kadar memnun olduklarını gözlemliyoruz” denildi.

Çalışmaların kent genelinde süreceği bildirildi.