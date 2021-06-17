İpekyolu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Karagündüz Şehit Veysel Polater İlk ve Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Karagündüz Şehit Veysel Polater İlk ve Ortaokulunda öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü, bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanması amaç edilen “TÜBİTAK Bilim Fuarı” çerçevesinde küçük öğrenciler tarafından tasarlanan projeler sergilendi. Matematikten sağlığa, deyimlerden atasözlerine, Kurtuluş Savaşı cephelerinden kirli suya kadar birçok konuda öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karagündüz Şehit Veysel Polater İlk ve Ortaokulu Müdürü Neman Kara, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz sağlık, temizlik, bilim ve matematik üzerine projeler hazırladılar. 12 adet projemiz sergilendi. Çok memnunuz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsa Şipal'a, Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.