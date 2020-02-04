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İpekyolu'nda ‘Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Van’ın İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığında ‘Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Van'ın İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığında ‘Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.


Toplantıya İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir, İpekyolu Belediyesi ile kaymakamlığının ilgili müdürleri katıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'nda meydana gelebilecek olası doğal afetlerde ‘Afet Toplanma Alanları' ile afetzedelerin tahliyesi için ulaşımın rahat sağlanabileceği ilçelerin giriş ve çıkış bölgelerinde ‘Toplanma Alanı' ve trafik geçiş güzergahları belirlendi.


Ayrıca, toplantıda görevli kurumların görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak anlatılarak yaşanması muhtemel sorunlar ele alınıp çözüm yolları tartışıldı.

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