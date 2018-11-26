İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İpekyolu'nda “Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” kursu

Van’ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz ay açılan ve yoğun ilgi gören “Van Gölü’nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” temalı dalış kurslarında yeni bir dönem başlatıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz ay açılan ve yoğun ilgi gören “Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” temalı dalış kurslarında yeni bir dönem başlatıyor.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek “1 Yıldız” dalış kursları başvurularının 26-30 Kasım tarihleri arasında bizzat İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabileceği belirtildi. Açıklamada, “Kontenjanla sınırlı olan ve 3-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ‘1 Yıldız' dalış kursumuza 18-40 yaş arasındaki kadın ve erkek vatandaşlarımız kayıt yaptırabilecek. ‘1 Yıldız'; 18 metreye kadar dalış yapabilen dalıcılara verilen bir unvan olup, eğitimler, teorik ve pratik olarak veriliyor. Kursiyerlerimiz eğitimleri olimpik havuzda, sonrasındaki derin dalışı ise Van Gölü'nde yapacaklar” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.