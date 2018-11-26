İpekyolu'nda “Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” kursu

Van'ın İpekyolu Belediyesi, geçtiğimiz ay açılan ve yoğun ilgi gören “Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” temalı dalış kurslarında yeni bir dönem başlatıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek “1 Yıldız” dalış kursları başvurularının 26-30 Kasım tarihleri arasında bizzat İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabileceği belirtildi. Açıklamada, “Kontenjanla sınırlı olan ve 3-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek ‘1 Yıldız' dalış kursumuza 18-40 yaş arasındaki kadın ve erkek vatandaşlarımız kayıt yaptırabilecek. ‘1 Yıldız'; 18 metreye kadar dalış yapabilen dalıcılara verilen bir unvan olup, eğitimler, teorik ve pratik olarak veriliyor. Kursiyerlerimiz eğitimleri olimpik havuzda, sonrasındaki derin dalışı ise Van Gölü'nde yapacaklar” denildi.