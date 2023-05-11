İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İpekyolu'nda yeni yol çalışmaları devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin daha modern ve güvenli bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin daha modern ve güvenli bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; yol açma, bakım ve onarım, bordür ve kilit taşı çalışmalarıyla ilçenin her noktasında vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanı elde etmesini hedefliyor. Selimbey, Yalı, Kıratlı, Ilıkaynak, Erçek, Serhat, Hacıbekir ve Buzhane mahallelerinde devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için ekipler çalışıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.