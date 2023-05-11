İpekyolu'nda yeni yol çalışmaları devam ediyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçenin daha modern ve güvenli bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; yol açma, bakım ve onarım, bordür ve kilit taşı çalışmalarıyla ilçenin her noktasında vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanı elde etmesini hedefliyor. Selimbey, Yalı, Kıratlı, Ilıkaynak, Erçek, Serhat, Hacıbekir ve Buzhane mahallelerinde devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için ekipler çalışıyor.