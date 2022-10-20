İpekyolu'nda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuklar için başlattığı yüzme öğrenme kursu için yeni kayıtlar almaya başlıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki çocukları su sporlarına teşvik ederek, onlara yüzmeyi öğretme amacıyla başlatılan yüzme kursu havuz tadilatı ve bakımının ardından yeni öğrenci kayıtları almaya başladığı belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursundan hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında salı günleri kız öğrenciler, perşembe günleri ise erkek öğrenciler faydalanacak. Yoğun temizlik önlemlerinin alındığı havuzda eğitimler 45 gün sürecek, çocuklara hijyen kurallarına uygunluk açısından yüzme araç ve gereçleri verilecek. 45 günün ardından temel yüzme eğitimi alan sporculara sertifikaları verildikten sonra yeni sporcuların eğitimleri başlayacak ve böylelikle yaz sonuna kadar yüzme kurslarından binlerce çocuğun faydalanması sağlanacak. Yüzme kursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik fotokopileri ve veli izin belgeleri ile bizzat İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Kontenjanlarla sınırlı olan yüzme kursunun son başvuru tarihi 28 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadardır” denildi.