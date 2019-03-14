İpekyolu'ndaki çocuklar “Aslan” ile buluştu

Van'ın İpekyolu Belediyesinin katkılarıyla TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen yapımlarından olan ‘Aslan' oyunu, ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuldu.

Oyunda Aslan'ın karşılaştığı farklı soru ve sorunları, arkadaşları Zeynep, Mehmet ve dedesi ile eğlencenin tadını çıkararak çözmelerinin yanı sıra paylaşmanın önemine değiniyor. Gün boyunca 4 seansta yaklaşık 2 bin 500 çocuğun izlediği oyun, ilgi ve neşe kaynağı oldu.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara unutulmaz bir gün daha yaşatan İpekyolu Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretim ve yaşamlarına olumlu sonuçlar katan projeleri de büyük bir özveriyle yerine getirmeye devam ediyor.