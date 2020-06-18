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İpekyolu'ndaki çöp kutuları yıkanarak dezenfekte ediliyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.


İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerinden çöplerin alınmasının ardından önce konteynerler yıkama makinesi ile yıkanıyor daha sonrada dezenfekte ediliyor. Ekipler bir taraftan ilçe sınırlarındaki çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ederken diğer taraftan cadde, sokak, meydan ve parkları yıkayıp dezenfekte etme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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