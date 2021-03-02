İpekyolu'ndaki hasarlı yapılar yıktırılıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Belediyeye bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım ve Kaçak Yapılar Şefliği ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda daha önce tespitleri yapılan, özellikle 2011 depreminden sonra görüntü kirliliğine neden olan bakımsız, yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan metruk binalar için yasal işlem başlatmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında ilçenin farklı mahalle ve semtinde yüzlerce yapının yıkımı gerçekleştirilmişti. Ekipler, bu kez de uzun uğraşlar sonucunda yine şehir merkezinde tehlike arz eden, 2011 Van depreminde ağır hasar gören Hafıziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı ağır hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ağır hasarlı binanın yıkımı esnaf ve vatandaşlar tarafından ise takdirle karşılandı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de belli bir program çerçevesinde hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam edeceklerini, ‘İş Güvenliği ve Sağlığı' kapsamında da yeni ruhsat verilen inşaatlarda gerekli denetimleri yapacaklarını ifade ettiler.