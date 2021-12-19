İpekyolu'nun ulaşım ağı genişliyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, imar çalışmaları tamamlanan mahallelerde yer alan yolları ulaşıma kazandırmak için kolları sıvadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinden geçen Van çevre yoluna bağlantılı yaklaşık 35 kilometrelik yolu 2022 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyor. Program kapsamında Hacıbekir, Bostaniçi ve Kevenli mahallelerinde imar planında yer alan ulaşım yollarını açmaya başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol dolgu çalışmalarına başladı. Devam eden çalışmaları İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Aydın, “Bugün Hacıbekir Mahallesi'ndeyiz. İpekyolu Belediyesi olarak Hacıbekir, Bostaniçi ve Kevenli mahalleleri arasındaki çevre yolunun bağlantı yollarını açmaya başladık. Burası ilçemizin imar planında yeni yol çalışmalarını barındıran noktası. Hızla gelişen, büyüyen bir bölge. Burada tabi nüfus yoğunluğu var ve her geçen gün de artıyor. Bölgede yapılaşma hem konut anlamında hem ticari anlamda giderek artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bölgenin ihtiyacı olan yol başta olmak üzere altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bizler de İpekyolu Belediyesi olarak yoğun bir çalışma başlattık. Burada yaklaşık 35 kilometrelik yol ağını devreye almak istiyoruz. Tabi buralar tamamen ham yollar. Buranın yarma işlemleri, beraberinde yolun temel malzemelerinin atılması gibi pek çok konu var. Arkadaşlarımız bunu detaylı bir program dahilinde çalışıyorlar. Daha önce bölgede çalışmaların başladığını duyurmuştuk. Hava şartları elverdiği ölçüde bu çalışma devam edecek. Kar yağmadığı sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Vekili Aydın, “Şu ana kadar 1.6 kilometrelik yolun altyapısı tamamlanmış durumda. Var olan mevcut alanların da hızlı rehabilitesini yaparak en güzel şekilde kullanıma sunmak istiyoruz. 2022 yılı sonunda yaklaşık 35 kilometrelik yolu hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız. Emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah bittiğinde güzel olacak” dedi.