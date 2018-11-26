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İpekyolu'nun yol ve asfalt çalışmaları tamam

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu ilçesindeki 20 mahalle ve 8 ana caddede yapılan yol ve asfalt çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu ilçesindeki 20 mahalle ve 8 ana caddede yapılan yol ve asfalt çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.


Yol yatırımlarıyla adeta kentin çehresini değiştiren ve daha önce hiç asfalt serimi yapılmamış mahalle yollarını bir bir asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, 2018 yol ve asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi, Suvaroğlu Caddesi, Çavuşbaşı Caddesi, Hidayet Caddesi, Doğu Caddesi, Yeni Yol Caddesi, Eski Cezaevi Caddesi ile Kıratlı, Kevenli, Bakraçlı, Azıkara, Aşağı Güneyce, Yukarı Güneyce, Yatıksırt, Dibekli, Yukarı Değirmenarkı, Aşağı Değirmenarkı, Karakoç, Arıtoprak, Çalımlı, Dereüstü, Kaymaklı, Yukarı Çitli, Yalınağaç, Aktaş, Baklatepe ve Irgatlı mahalle yollarını altyapılarıyla birlikte tamamlanarak asfalta kavuşturuldu. Çalışmalarına başlanacak olan 1,6 kilometrelik Tebriz Kapı Caddesi'nin ise sezon tamamlanmadan bitirilmesi hedefleniyor.


Sadece İpekyolu ilçesinde yaklaşık olarak 85 kilometrelik yolu asfalta kavuşturduklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Serdar Tarhan, çalışmaların yüzde 95'ini tamamladıklarını söyledi.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ile mart ayında yol ve asfalt çalışmalarına start verdiklerini hatırlatan Tarhan, “Bu yılki yol ve asfalt çalışmalarında merkez ilçelerimiz olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit'te daha fazla ağırlık verdik. Bunlardan kent merkezinin büyük bir bölümünü oluşturan İpekyolu ilçemizde yaklaşık 85 kilometrelik yol ve asfalt çalışması gerçekleştirdik. Burada 20 mahalle ve 7 ana caddemizdeki çalışmaları hemen hemen tamamladık. 1 ana caddemiz tek kaldı. Onu da sezon kapanmadan tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler özellikle mahalle yollarımızda sadece asfalt çalışması yapmadık. Aynı zamanda büz, dolgu, alt temel, menfez, reglaj ve Plent Miks Temel (Pmt) çalışmalarını da yaparak neredeyse sıfırdan yollar inşa ettik. 52 ve 33 kilometrelik iki kısım şeklinde yaptığımız çalışmalarda son aşamaya geldik. İlimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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