İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi'nin İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldı.