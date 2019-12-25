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İran sınırında erkek cesedi bulundu

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü tespit edilen bir düzensiz göçmene ait ceset bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü tespit edilen bir düzensiz göçmene ait ceset bulundu.


Başkale ilçesine bağlı İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Yiğit Dağı eteğinde, Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında bulunan cesedin, 25 yaşlarında Nijeryalı bir göçmene ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, göçmenin soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.


Düzensiz göçmenin cesedi, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan incelemesinin ardından Van Adli Tıp kurumuna gönderildi.


İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi'nde son bir haftada 3 erkek cesedi bulundu. Sınırda cesetleri bulunan 3 kişinin de Türkiye'ye kaçak yollardan girmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

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