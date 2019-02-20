İran sınırında özel ekiple uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde özel bir ekiple yapılan operasyonda, İran'dan sırtlanarak getirilen çuvalda 10 kilo 740 gram eroin ile 3 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel bir ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsın İran İslam Cumhuriyetinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi yasadışı yollardan getireceği bilgisi üzerine harekete geçtiği belirtildi. Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi mevkiindeki İran İslam Cumhuriyeti sınır hattında düzenlenen operasyonda, sırtındaki yükle birlikte yaya olarak gelen şüpheli şahıs, jandarma ekiplerini fark edince yükü atarak kaçmaya başladı. Olay yerinde bulunan jandarma ekiplerince yapılan takibe rağmen, arazinin ve gece şartlarının olumsuz etkisinden faydalanan şüpheli şahıs, İran tarafına kaçtı. Kaçarken bıraktığı çuval içerisinde yapılan kontrol ve aramada, 3 paket halinde 10 kilo 740 gram eroin ve 2 paket halinde 3 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma başlatıldı.