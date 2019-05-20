İran sınırındaki Mehmetçikle iftar

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, İran sınırında görev yapan Mehmetçikle birlikte iftar açtı.

Çaldıran Kaymakamı Terkin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü, İran'ın sınırının sıfır noktasında bulunan Sedat Özok Sınır Karakolunu ziyaret ederek burada vatani görevlerini ifa eden Mehmetçikle birlikte iftar açtı. Karakol komutanı ve askerler tarafından karşılandıktan sonra Mehmetçiğin iftar sofrasına oturan Kaymakam Dundar, “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bulunan sınırın sıfır noktasında vatani görevlerini ifa eden Mehmetçiğimizi ziyaret ederek sohbet etme olanağımız oldu. Ailelerinde uzak sıla hasreti çeken Mehmetçiğimizi ziyaret etmek, onlarla aynı masada iftar açmak, bizlere geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kısmet oldu. Kutsal görevlerini yapan vatan bekçilerine hayırlı teskereler diliyorum. Devlet olarak bizler kocaman bir aileyiz. Vatanın her karış toprağı bizler için vatandır. Vatan savunmasında bulunan Mehmetçiklerimizi Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerle iftar açmanın onurunu yaşadığını belirterek, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü kar kış, gece gündüz demeden koruyan aziz Mehmetçiğimizin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ediyor, burada kutsal görevlerini yapan kardeşlerime hayırlı teskereler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sınır karakolunda hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından çekilen hatıra fotoğrafının ardından Kaymakam Dundar ve beraberindekiler buradan ayrıldılar.