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?ran uyruklu ?ah?slar?n valizlerinde 83 kilo Tr?f mantar? ??kt?

Van’da piyasa de?eri 1 milyon 170 bin 383 lira de?erinde 83 kilo 300 gram Tr?f mantar? ele ge?irildi.

Van'da piyasa de?eri 1 milyon 170 bin 383 lira de?erinde 83 kilo 300 gram Tr?f mantar? ele ge?irildi.


Van Emniyet M?d?rl???'nden yap?lan a??klamada, ?Ferit Melen Havaliman? ile Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ube m?d?rl?kleri g?revlilerimiz, Van'dan ?stanbul'a gitmek ?zere havaliman?na gelen ?ran Uyruklu (M.K.), (S.J.), (M.G.) ve (J.G.) isimli ?ah?slar?n giri? kontrol noktas?ndan ge?tikleri esnada, X-Ray cihaz?na b?rakt?klar? valizlerden ??phelenilmesi ?zerine yap?lan detayl? arama yap?ld?. Yap?lan aramada; valizlerin i?erisinde toplam 83 kilo 300 gram Tr?f mantar? ele ge?irildi. Olayla ilgili ?ran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. isimli 4 ?ah?s hakk?nda ?5607 Say?l? Kanun'a Muhalefet Etmek? su?undan adli i?lem yap?lm??t?r. Bir kilosu 14 bin lira olan ve ele ge?irilen Tr?f Mantar?'n?n G?mr?klenmi? Piyasa De?eri 1.170.383,00 TL?dir? denildi.

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