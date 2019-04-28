İran uyruklu şahsın evinde uyuşturucu çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden İranlı şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak üzerinde ikamet eden İran uyruklu A.H. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 4 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin maddesiyle 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan A.H. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.