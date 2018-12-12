Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, İran'a götürülmek istenen 14 bin 738 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri tıbbi ilaçları İran İslam Cumhuriyetine sevk edecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir markette yapılan aramada, 30 farklı marka ve cinste toplam 14 bin 738 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.