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İranlı kadın kuaförlere eğitim

Van’da, İranlı kadın kuaförlere yönelik eğitim düzenlendi.

Van'da, İranlı kadın kuaförlere yönelik eğitim düzenlendi.


İran'da hizmet veren Afra Beaty World Şirketi sahibi Hamed Khadili, farklı ülkelerde yaşayan İranlı kadın kuaförlere yönelik eğitim düzenledi. Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitimde bir açıklamada bulunan Afra Beaty World Şirketi sahibi Hamed Khadili, birçok ülkeden katılımın olduğunu ifade ederek. “Eğitimlerimize Dubai, Bahrin, Irak ve Azerbaycan bölgesinde yaşayan İranlı kadın kuaförler katıldı. İki gün süren eğitimlerde bayan kuaförlerimize uzmanlar tarafından saç modelleri, kesimi, bakımı ve makyaj konularında önemli bilgiler sunuldu. Oldukça verimli ve katılımı yüksek bir eğitim oldu. Ben bu anlamda eğitimin bayan kuaförlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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