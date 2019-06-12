İranlı şahsın ikametinde uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden İranlı bir şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden İranlı bir şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Uzun 1 Sokak üzerinde ikamet eden İran uyruklu C.H.'nin evinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 1 kilo 242 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak İran uyruklu C.H. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.