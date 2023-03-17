İranlı turistler Nevruz için Van'a akın etmeye başladı

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Van'a gelmeye başladı.

Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van'a akın ediyor. Tatil için her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'yi seçen turistler, kara yoluyla geldikleri Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Van'a gelen İranlı turistler, süreç içerisinde Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Van'da kaldıkları süre içinde indirim kampanyalarından yararlanarak alışveriş yapan İranlılar, başta konaklama olmak üzere konfeksiyon ve ulaşım sektörlerinde hareketliliği artırıyor.

İHA muhabirine konuşan Terime Hüseyinzade isimli turist, Nevruz tatili için önceden izin alarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Daha önce sadece televizyonlarda gördüğü Türkiye'ye ilk defa geldiğini ifade eden Hüseyinzade, bugün kalabalığa yakalanmamak için erkenden yola çıkarak geldiklerini söyledi.

“Tatil gününde herkes Türkiye'ye gidiyor”

Vahid Yeganeh isimli bir diğer turist ise Nevruz tatilini Türkiye'de geçireceklerini belirterek, “Türkiye'de de deprem oldu, Allah onların yardımcısı olsun. Türkiye çok iyi ve güzel bir ülkedir. Nevruz 3 gün sonra başlıyor ve 13 günlük bir tatildir. İranlılar tatil günlerinde Rusya'ya, Türkiye'ye ve Maldivler gibi birçok ülkeye gidiyor ama ekseriya ise Türkiye'ye gidiyor” dedi.

Tatilini Van'da geçireceğini ve burayı çok sevdiğini dile getiren Beyruz isimli bir diğer turist de, tatilde hem gezeceğini hem de alışveriş yapacağını kaydetti.