İhlas Haber Ajansı

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İranlı turistleri taşıyan minibüs takla attı: 12 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde İranlı turistleri taşıyan tur minibüsünün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde İranlı turistleri taşıyan tur minibüsünün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AB 326 İran plakalı tur minibüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 12 İranlı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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