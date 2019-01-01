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İranlı turistlerin yılbaşında kartopu sevinci

Yılbaşı dolayısıyla Van’a gelen İranlı turistler, etkili olan kar yağışıyla birlikte kartopu oynayarak yeni yıla girdi.

Yılbaşı dolayısıyla Van'a gelen İranlı turistler, etkili olan kar yağışıyla birlikte kartopu oynayarak yeni yıla girdi.


Her yılbaşı olduğu gibi bu yılda İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki birçok eğlence merkezi, İranlı turistlerle dolup taştı. İranlı turistler kiraladıkları eğlence merkezinde coşkuyla yeni yıla girerken, gece yarısı etkili olan kar yağışıyla birlikte caddelere çıktılar. Kar yağışını fırsat bilen turistler, kentin en işlek caddesine çıkarak doyasıya kartopu oynayıp eğlendi.


Yeni yıla coşkulu bir şekilde girdiklerini ifade eden İranlı turistler, gece etkili olan kar yağışı sonrası kendilerini dışarı attıklarını belirttiler. Van'ı çok sevdiklerini dile getiren turistler, yeni yılın mutluluk getirmesini dilediler.

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