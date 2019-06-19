İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram uyuşturucu çıktı

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Tatvan karayolu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsle seyahat eden İran uyruklu yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada 2 paket halinde 2 kilo 4 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.