İranlılar 21 Aralık gecesini Van'da kutladı

İranlılar yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık gecesini Van'da kutladı.

İran'da 21 Aralık gecesi, ‘Şeb-i Yelda' adı altında kutlanıyor. Bu kapsamda Van'daki bir eğlence mekanında bir araya gelen İranlılar gelenekleri olan ‘Şeb-i Yelda' gecesini coşkuyla kutladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan eğlence mekanı sahibi İranlı Rıza Sabagi, “En uzun gece olan 21 Aralık gecesi İran'da ‘çıle' olarak bilinir ve bu gecede yemekler yapılır, meyveler getirilir. Her sene bu gece kutlanır. Biz de Van'da olan İranlılar için böyle bir hazırlık yaptık. Onları eğlendirmek istedik” dedi.

Kurulan sofrada karpuz, nar, kurabiye, ceviz, çilek, muz, pişmaniye, çikolata ve çerez gibi birçok yiyeceğin yer aldığını belirten Sabagi, “Karpuz kış mevsiminin ilk gününde yenildiği zaman kış boyunca hastalık olmaz onun için bırakılır. Nar taneleri birbirine yakın olduğu için tüm aile fertlerinin hep bir arada ve birlikte olmalarını temsil eder. Pişmaniye kimsenin pişman olmaması içindir. Yine çerez var sürekli ağız tadı tatlı olsun, bereketli olsun anlamındadır” ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlenen İranlılar işletme sahibine teşekkür etti.